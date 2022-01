Nieuwe jaar trapt af met typisch Hollands ‘winterweer’ (en een beetje sneeuw)

Vrijwel elke dag is er een grote kans op enige tijd regen of enkele buien, die soms ook gepaard kunnen gaan met onweer. Alleen maandag overdag en in de nacht naar woensdag lijkt het grotendeels droog te blijven. ,,In totaal kan komende week tussen de 40 en 70 millimeter neerslag vallen, het meeste waarschijnlijk in de zuidelijke helft van het land", stelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza vast.

Een gebied met matige tot zware neerslag trekt langzaam van Noord-Frankrijk naar Duitsland en doet dinsdag vooral de zuidelijke helft van ons land aan. In België zijn neerslagsommen van wel 40 tot 50 millimeter mogelijk, maar het zwaartepunt lijkt net langs ons land te trekken. Mogelijk blijft de noordelijke helft dan zelfs overwegend droog. Van Bernebeek: ,,In de Ardennen en in de Eifel gaat de regen mogelijk over in sneeuw, waardoor het landschap daar wit kleurt. In Nederland is het voor sneeuw dan nog duidelijk te warm. Dat kan de dagen na dinsdag echter veranderen...”

Lagere temperaturen

Vanaf woensdag gaat de temperatuur namelijk aanzienlijk naar beneden. Dat wil zeggen: we zakken ten opzichte van Nieuwjaar een graad of 10 omlaag. ,,Een daling van tien graden lijkt schokkend, maar in dit geval blijft er dus typisch Hollands ‘winterweer’ over", aldus Van Bernebeek. ,,Dit betekent dat er tijdens buien af en toe winterse neerslag gespot kan worden, met name wanneer buien in de nacht en ochtend passeren. Korrelhagel en natte sneeuw behoren tot de mogelijkheden en in iets hoger gelegen delen in het binnenland is ook een keer droge sneeuw niet uitgesloten. Of het daarmee ook meteen wit wordt, is nog zeer de vraag, want de bodem is inmiddels natuurlijk flink opgewarmd en die warmte moet er eerst weer uit.”

Tijdens de nachten koelt het ook wat verder af en minima rond of net iets onder het vriespunt zijn vanaf woensdag realistisch. Door de frequente neerslag en natte wegen of weggedeelten kan dat bij voldoende afkoeling lokale gladheid veroorzaken. Vooral op bruggen en viaducten, die sneller afkoelen dan een reguliere weg. Grootschalige gladheid of winterse neerslag worden overigens voorlopig niet verwacht.

Soms onstuimig

Verder kan de wind van tijd tot tijd flink uitschieten. Op zondagavond en maandag (zuidelijke provincies) zijn bij een actieve regen- of onweersbui al windstoten tot 75 kilometer per uur mogelijk. Met name woensdagochtend springt eruit als het gaat om mogelijk zware windstoten. Dan ligt het zwaartepunt waarschijnlijk bij de noordelijke provincies. Tegen het einde van de week, vrijdag of zaterdag, nadert vanuit het noordwesten een volgend actief lagedrukgebied en kan de wind in meer regio’s langs de kust uithalen naar kracht 7 of 8. Dan bestaat zelfs een risico op windstoten die richting de 100 kilometer per uur gaan.

Op een enkel nachtje vorst na is echt winterweer voorlopig ver te zoeken. ,,Januari heeft in de eerste dagen meteen zo’n overschot aan warmte opgebouwd, dat de gemiddelde temperatuur niet zomaar meer richting de norm (3,6 graden) is getrokken. Laat staan, dat hij daar nog eventueel onder komt. Dan hebben we een hoop kou nodig later deze maand. Er zijn wel een paar vage signalen voor eventueel kouder weer vanaf 10, 11 of 12 januari, maar daarover volgende week wellicht meer.”



Voorlopig moeten we het wederom doen met een Hollandse winter: zacht en wisselvallig.

