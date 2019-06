Nieuwe lessenserie over het Wilhelmus: ‘We dringen geen mening op’

Heksen­jacht op failliete rijschool­baas, politie houdt adres in de gaten na onrust

26 juni Op sociale media is een enorme heksenjacht gaande op een rijschoolhouder uit Zoetermeer die door honderden klanten wordt beschuldigd van oplichting. Veel gedupeerden hebben zich verzameld in een Facebook-groep en plaatsen foto’s en adresgegevens van de bedrijfseigenaar. Ze roepen op om vanavond nog naar zijn huis te gaan. De politie is op de hoogte en houdt de locatie in de gaten.