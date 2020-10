Nieuwe maatregelen op komst: 'Mijn hartslag gaat sky high tijdens die persconferentie’

Albert Verlinde, directeur musicalbedrijf Stage Entertainment:

,,De cast en crew van Tina, de Tina Turner Musical, zijn hard aan het repeteren om vanaf 1 november weer in het Beatrix Theater in Utrecht te spelen. Die datum staat nog steeds, al kan het zomaar zijn dat daar een streep doorheen moet. Ik heb gezegd dat ze daar wel rekening mee moeten houden, hoe vervelend ook. Morgenavond, na de persconferentie, heb ik gelijk een overleg met de directie. Er liggen verschillende scenario’s klaar. Als er een avondklok wordt ingevoerd en we de voorstelling al om 19.00 uur moeten spelen, dan doen we dat. Als we niet kunnen spelen, dan is dat zo. Weet je, we kunnen nog zo ons best doen met perfecte protocollen, maar we zijn niet alleen op de wereld. Neem Amsterdam, als alle theaters en bioscopen, horeca en dergelijke open zijn - al dan niet met beperkte capaciteit - dan krijg je toch dat er op bepaalde tijdstippen misschien tweeduizend man op het Leidseplein rondlopen. Is dat wel verantwoord? We wachten af, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”