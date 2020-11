Nieuwe poederbrieven gevonden, zeker één met pesticide

videoOp drie locaties in Amsterdam en één in Leusden zijn vanochtend opnieuw poederbrieven aangetroffen. Het gaat om kantoorpanden aan de Weteringschans en de Rooseveltlaan en een ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Volgens de politie is in geen van de gevallen iemand gewond geraakt.

Eén van de drie poederbrieven die vanochtend aan zijn gekomen, kwam binnen bij het OLVG-ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam West. Volgens een woordvoerder werd de brief door een medewerker geopend. ,,Gelukkig is die niet gewond geraakt. In de brief zat een hoeveelheid pesticide die niet schadelijk voor de gezondheid is. Voor zover wij weten zat er verder geen tekst bij de poederbrief.”

De recherche doet onderzoek naar de dreigementen die naar de vier locaties zijn gestuurd. Ook loopt het onderzoek nog naar elf locaties in Nederland waar gisteren brieven met chemische bestrijdingsmiddelen naar zijn gestuurd. Dinsdag werden op elf plekken door heel Nederland poederbrieven gevonden, onder meer in het pand waar ook het Algemeen Dagblad is gehuisvest. De politie heeft enkele tips binnengekregen, die nu worden onderzocht. Bij welke gebouwen de drie brieven in Amsterdam zijn bezorgd vanochtend, is nog niet bekend.

Bitcoins

De brieven doen denken aan de pakketjes en bombrieven die in januari en februari werden rondgestuurd. Enkele brieven ontploften, andere werden onschadelijk gemaakt door de EOD. Het motief leek afpersing te zijn: de afzender eiste een bedrag in bitcoins. Er is daarvoor nog niemand opgepakt.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd gisteravond aandacht besteed aan de ‘nieuwe’ brieven. De politie riep mensen op om informatie over mogelijke afzenders of een motief door te geven. Ook werd mensen die met post omgaan en denken poeder te voelen of dat te zien bij het openen, geadviseerd er niet meer aan te komen, het weg te leggen en direct 112 te bellen.

Wat er precies in de brieven zit, wil de politie vooralsnog niet zeggen, ook omdat dit daderinformatie is. Wie erachter zit en waarom de specifieke locaties het doelwit werden, is nog onduidelijk.

Elf plekken, onder meer in Amsterdam

Dinsdag werden op zes plekken in Amsterdam, een locatie in Best, twee adressen in Rotterdam, ergens in Amersfoort en een locatie in Utrecht poederbrieven aangetroffen. De brieven kwamen onder meer binnen bij het Ikazia Ziekenhuis, twee hotels in Amsterdam, een pand waar onder meer Het Parool is gehuisvest, een pand van DPG Media in Rotterdam, een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best en de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort.

Dat het vinden van de afzender nog niet meevalt, blijkt wel uit het feit dat degene die achter de brieven van eerder dit jaar zat, nooit is gepakt. Die moeilijkheid zit hem deels in het feit dat het heel simpel is om anoniem een brief te posten, vertelde psycholoog en criminoloog Ilse van Leiden van het Beke Instituut eerder. ,,Iemand kan het veilig vanachter zijn computer maken en ook nog eens anoniem op de post doen.”

Mede daarom worden dit soort brieven verstuurd door allerlei soorten mensen, van keiharde criminelen tot, zoals in het geval van de afperser van John de Mol, een oude, verwarde man. Dat maakt het vinden van een dader er niet makkelijker op.

Ook het Ikazia Ziekenhuis kreeg een poederbrief:

Volledig scherm In het Ikazia Ziekenhuis aan de Montessoriweg in Rotterdam werd een poederbrief aangetroffen. © Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto