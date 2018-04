Nieuwe proef OV-chip met mobiel én bankpas snel van start

NVWA waarschuwt voor besmette tartaar en verkeerd verpakte grillworst

24 april In de tartaar van de Dirk van den Broek en de DekaMarkt is de bacterie Listeria aangetroffen. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Ook voor de Italiaanse grillworst van de Albert Heijn is een veiligheidswaarschuwing gegeven. Daar is in het verpakkingsproces in sommige gevallen per abuis Sate Grillworst in gedaan.