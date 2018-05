Nieuwe ronde: Te weinig kandidaten voor burgemeesterspost Amsterdam

'Camera's Brabantse sport­school gehackt: kinderen live te zien op internet'

18:00 De camera's van een sportschool in Oost-Brabant zijn gehackt door een Russische website. Bezoekers kunnen 24 uur per dag live meekijken in de sportruimtes, waar kinderen vanaf drie jaar lessen volgen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.