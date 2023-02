Nieuwe staking in streekvervoer op komst, werkgever weigert ultimatum: ‘Het geld is er niet’

met video Kleine meerder­heid Nederlan­ders is voor ‘proefbal­lon’ om dienst­plicht weer in te voeren

Het plan om een maatschappelijk of militair dienstjaar in te voeren voor jongeren, valt vooral bij ouderen in goede aarde. Per saldo is een bescheiden meerderheid van de Nederlandse bevolking (57 procent) te spreken over herinvoering van zo’n dienstplicht, blijkt uit een peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag.