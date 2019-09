Nieuwe staking KLM, bij twee eerdere acties vielen veel vluchten uit

Wapenspeci­a­list: Revolver van burgemees­ter Halsema's man was illegaal

14:40 Robert Oey, echtgenoot van burgemeester Halsema, had nooit een onklaar gemaakte Duitse revolver mogen gebruiken voor zijn filmproductiebedrijf. Dit type wapens is illegaal. Dat zegt wapenspecialist en -handelaar Henk de Deugd die gecertificeerd is om wapens onklaar te maken. Volgens De Deugd krijgt Oey het onklaar gemaakte wapen waarschijnlijk nooit meer terug, de politie zal het vernietigen.