Nieuwe Stint mag voorlopig nog niet de weg op, kinderopvangcentra ‘zeer teleurgesteld’

Heineken hard geraakt door coronacri­sis: 300 miljoen verlies

9:39 Bierbrouwer Heineken wordt flink geraakt door de coronacrisis. Het bedrijf zette in de eerste helft van dit jaar een verlies van 300 miljoen euro in de boeken door tegenvallende bierverkoop. Tijdens de intelligente lockdown gingen cafés en restaurants dicht. Het aandeel Heineken ging vandaag op de Amsterdamse beurs onderuit na het winstalarm. De bierbrouwer zakte bijna 5 procent in de AEX.