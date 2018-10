Nieuwe taxifraude: honderden illegale taxi's rond A'dam en Schiphol

Duinwach­ter redt vermist hondje uit diep duinmeer

10 oktober Duinwachter Gino Daamen (20) trof vandaag in natuurgebied Meijendel een drijfnat hondje aan dat in een meer was gevallen en bijna kopje onder ging. Gekleed in zijn waterpak en met een net in zijn hand liep Daamen voorzichtig het water in om het dier te redden.