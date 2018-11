Nieuwe trend bij de plastisch chirurg: eruitzien als je gefilterde selfie

Nederlandse chirurgen noemen het fenomeen ‘social media geïnduceerde chirurgie’, maar in de VS staat het bekend als Snapchat dysmorphia. Afgelopen zomer zomer schreven drie experts van de dermatologie-faculteit van de Boston University of Medicine erover in een artikel getiteld Selfies – Living in the Era of Filtered Photographs. Snapchat dysmorphia is het verlangen om eruit te zien als de virtuele versie van jezelf.