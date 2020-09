Nieuwe video executie opgedoken in terreuronderzoek Syriër uit Kapelle

De video is opgedoken in een Duits terreuronderzoek en doorgespeeld aan de autoriteiten in Nederland. Op een tussentijdse zitting in de zaak vandaag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp beschreef het OM de beelden. Al K. bestuurde de auto waarin de militair naar de plek van de executie werd vervoerd. De man was toen al zwaar gewond. Volgens justitie heeft Al K. als eerste op het slachtoffer geschoten. Daarna schoot een andere man. Beiden schoten ook nog op de militair toen deze al dood was. De executie vond plaats in 2012.