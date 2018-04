'Nieuwe vliegtickets? Dat is dan 1700 euro extra'

Herna van Biest (45) en haar man Gert-Jan en hun twee zonen Joep en Siem lijkt het toch nog te lukken. Eigenlijk hadden ze rond half 11 al aan de koffie moeten zitten ergens op een terras in Silicië, maar door de storing vanochtend op Schiphol wordt het 'iets later', grapt ze. Nou ja, ze lacht als boer met kiespijn. Want: ze heeft net 1.700 euro neergeteld om de tickets om te boeken. ,,We zien wel of we dit geld gecompenseerd krijgen."

Dit gezin uit Ermelo is niet het enige dat een smak geld heeft neergeld. Ook Wim van der Gaag, uit Wognum, heeft diep in de buidel getast. 1500 euro heeft hij betaald voor de nieuwe tickets. De man zou op vakantie met vrouw en dochter naar Catania in Italië gaan. Op Schiphol aangekomen bleek hun vlucht geannuleerd. ,,De reisorganisatie had aangegeven, ga lekker op vakantie, de verrekening volgt later. Ik hou er rekening mee dat we niet alles krijgen vergoed, maar we gaan nu eerst lekker vakantie vieren.''

Afwachten

Anne Kleinhaarhuis (51) en haar man Bram Molema (60) uit Oldenzaal waren vanochtend al om half 5 opgestaan 'want dan doe je voor een leuke reis'. In San Francisco zou een camper op hen wachten voor een rondreis van 3 weken wachten. ,,Een reis waar we al een jaar mee bezig zijn."

Volledig scherm Anne en Bram uit Oldenzaal © @hvh

Quote We blijven hier net zo lang in de rij staan tot de reis is omgeboekt. We laten 'm niet door onze neus boren Anne Kleinhaarhuis uit Oldenzaal Vlakbij de afrit van Schiphol stonden ze vanochtend vroeg vast. ,,We zagen mensen de autodeuren opengooien, koffers over de reling slepen en te voet verder gaan. Het was net een stroom vluchtelingen. Wij wilden ook uitstappen maar we beseften: op Schiphol is het ook chaos. We kunnen beter even wachten", vertelt Anne.



Eenmaal op de luchthaven belandden ze in een soort 'kat-en-muisspel'. ,,Steeds gingen er deuren voor onze neus dicht of moesten we naar een andere rij. Vreemd genoeg ging de vlucht op tijd en die hebben we dus gemist." Nu staan ze al uren in de rij van de KLM, waar ze 'geen informatie krijgen en niks te eten of te drinken. De twee betaalden 4500 euro voor hun reis. ,,We blijven hier net zo lang in de rij staan tot de reis is omgeboekt. We laten 'm niet door onze neus boren."

Chaos

Quote Weten we al wie de dader is? Zo ja dan moet hij op het schavot in Amsterdam en gaan we met z'n allen tomaten gooien Christaan Klom uit Arnhem zou met vrienden voor een vrijgezellenfeest naar Seattle en door naar Las Vegas in de Verenigde Staten gaan. Zij strandden op de luchthaven, na een vertraagde reis via de weg. ,,Het is hier chaos, iedereen zegt iets anders.''



Bij aankomst was vertrekhal 2 dicht. Eenmaal binnengekomen via vertrekhal 3, werden ze via vertrekhal 1 weer naar elders gestuurd. Klom staat in een rij om de tickets om te boeken, maar die is lang. ,, Het is gewoon afwachten.''



Afwachten moest ook Jort Kelder. De programmamaker was 'zeer tegen zijn zin' om kwart voor 5 opgestaan om rond 7 uur van Florence naar Amsterdam te vliegen, waar hij was voor zijn werk. ,,En dan gebeurt er dit. We hebben eindeloos zitten wachten in Florence. Ik ben er nu pas. Hoe kan dit gebeuren? Weten we al wie de dader is? Zo ja dan moet hij op het schavot in Amsterdam en gaan we met z'n allen tomaten gooien."

Klachten

Er zijn sowieso veel klachten over de service van KLM. Veel reizigers die al hadden ingecheckt of een boardingpass hadden moesten vanaf vanochtend in een lange rij gaan staan. Jos Goossens (72) uit Hoorn: ,,Er werd niet gevraagd wie als eerste moesten vliegen. Er stonden ook mensen tussen die hun vlucht allang gemist hadden. Na lang wachten veranderde de rij ineens in een 'omboekrij', met andere woorden."

Niemand haalde zijn vlucht meer, vult Goossens aan. ,,Daar ben ik echt kwaad over. En de service is ook slecht. Er had toch tenminste een karretje langs kunnen komen van KLM met koffie en thee" Goossens is samen met haar vriendin Conny Schaap op weg naar Oslo, waar ze morgen verder reizen voor een cruise."

Ook twee andere dames in de rij dreigen hun cruise vanaf Corfu te missen. ,,Die vaart gewoon zonder ons weg", zegt een van hen.

Volledig scherm Jos Goossens © @hvh

Geluk

Sommige mensen hadden iets meer geluk. Zoals Sharon Capel, haar vriend en dochter van acht uit Den Haag. Zij stonden vanochtend ook vroeg in de file op de afrit naar Schiphol, maar konden al met al redelijk snel inchecken en door de douane. Hun vlucht is twee uur vertraagd, ze vliegen nu om 14.00 uur in plaats van om 12.00 uur naar Catania in Italië. ,,Het was gigantisch druk bij de vertrekhallen, maar ons is het reuze meegevallen."

Ook geluk heeft Gijs Meinen, 21 uit Reewijk. Tien uur later dan gepland vertrekt hij naar Sydney om zijn broer op te zoeken. ,,Het is gelukt" zegt hij, al wapperend met zijn nieuwe boardingpass. We zijn omgeboekt."

Hij heeft er ruim 6 uur voor in de KLM-rij gestaan met vriend Thomas de Heij (19). Thomas: ,,Je durft niet uit die rij te stappen. Niemand geeft informatie." De vrienden gaan een klachtenformulier invullen voor de eerste dag vakantie die hen door de neus is geboord. Hun vlucht was 1100 euro. ,,Misschien krijgen we nog iets terug."

Volledig scherm Gijs Meinen en Thomas de Heij © @hvh

Compensatie

Passagiers die door de problemen op Schiphol meer dan drie uur later op hun eindbestemming zijn gearriveerd, kunnen een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Máár of zij geld gaan zien, is nog maar de vraag. Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van TU Delft is dat allerminst zeker. ,,Het gaat hier om buitengewone omstandigheden, en dan is er in de meeste gevallen geen recht op compensatie." Ook claimstichting Claim For You houdt een slag om de arm.

Volgens Europese regelgeving hebben passagiers bij fikse vertragingen en annuleringen in sommige gevallen recht op een vergoeding. Bij buitengewone omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden, gaat die vlieger echter niet op. ,,De regelgeving bij claims staat op onze website'', verwijst de KLM-woordvoerder. ,,Het is een overmachtsituatie."