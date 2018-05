Nigeriaanse piraten laten gegijzelde bemanning Gronings vrachtschip vrij

Volgens ForestWave is de toestand van de betrokken bemanning betrekkelijk goed, gezien de omstandigheden. De reder zegt 'enorm opgelucht' te zijn, meldt Dagblad van het Noorden. ,,We zijn blij voor de familieleden en natuurlijk voor alle collega's op kantoor'', laat woordvoerder Cor Radings weten.



Afrikaanse piraten overmeesterden 21 april elf van de veertien bemanningsleden op het 146 meter lange schip dat op weg was van Takoradi in Ghana naar Port Harcourt in Nigeria. De bemanningsleden moesten met de piraten mee naar land. Drie bemanningsleden wisten gijzeling te voorkomen door zich te verstoppen. Twee van hen wisten het schip naar veilig gebied te manoeuvreren.