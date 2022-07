Nijmegen komt met noodverordening: boeren mogen niet demonstreren tijdens Vierdaagse

FDF wilde tijdens de intocht met 500 tractoren komen demonstreren, zo dicht mogelijk bij de finish op de Wedren. De gemeente gaat daar niet mee akkoord. Uit voorzorg geldt daarom in Nijmegen de gehele dag een noodverordening, zodat bij eventuele problemen snel kan worden ingegrepen. Deze gaat donderdag 21 juli om om 18.00 uur in en loopt tot vrijdag 22 juli 23.59 uur.

De burgemeesters van de gemeenten die de Vierdaagselopers aandoen zijn unaniem van mening dat een demonstratie met landbouwvoertuigen op de openbare weg langs de wandelroute ‘ongewenst, onhaalbaar en gevaarlijk’ is. Over kleinschaliger uitingen langs de route of uitingen elders in de regio kan overlegd worden. Dit is ook aan FDF meegedeeld. Zij gaan zelf kijken naar alternatieven.