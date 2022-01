Nijmegenaar in elkaar getrapt na avondje stappen: ‘Tegen hoofd geschopt alsof het een voetbal was’

Advocaat en partner voortdu­rend op hun hoede na aanslag op leven: ‘Maar ik laat mij niet intimide­ren’

Voor het eerst sinds de aanslag op zijn leven vertelden advocaat Philippe Schol en zijn partner gisteren over die bewuste dag. Hun zorgeloze bestaan is voorbij. Er is veel pijn, emotionele en financiële schade. De opdrachtgever loopt nog vrij rond. Maar Schol is vastberaden „Ik zal nooit staken met mijn werk als curator, ik laat mij niet intimideren.”

