Nike Air Max is 32 jaar! Nederlanders grootste fans ter wereld

Wie heeft ze niet in de kast staan? Nike Air Max. Vandaag op Nike Air Max Day vieren we de geboorte van het eerste exemplaar op 26 maart 1987. Volgens een analyse van beslist.nl is deze sneaker met luchtkussentjes nergens ter wereld zo populair als bij ons in Nederland. Ben jij de ultieme Nike Air Max-fan? Test je kennis met onze quiz!

Nergens is de Air Max zó populair als in Nederland en dat is al jaren het geval. Dat blijkt uit de cijfers van Google Trends die het wereldwijde zoekgedrag vastleggen. Nederland wordt gevolgd door Denemarken, Servië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten, thuisland van de Air Max, moeten het doen met een achttiende plaats. Door de heersende basketbalcultuur is daar de Air Jordan verreweg het meest populair.

Gabbercultuur

Binnen Nederland blijken er grote regionale verschillen in populariteit. In de Randstad en Flevoland zoeken mensen online vooral naar de ‘Nike Air Max 270'. In Drenthe is men het meest geïnteresseerd in de ‘Air Max 95', terwijl in Gelderland en Groningen de iconische ‘Air Max 1' de populairste zoekterm is. Kun jij de verschillende modellen moeiteloos voor je halen? Speel dan de Nike Air Max -quiz onderaan dit artikel.

Volgens beslist.nl heeft meer dan een derde van de Nederlanders een paar in zijn of haar bezit. ,,In Nederland is de Air Max populair geworden dankzij de heersende ‘gabber subcultuur’ in de jaren ‘80 en ‘90. Tegen de tijd dat de gabbercultuur verdween, werd de Air Max meer algemeen geaccepteerd. Sindsdien is de populariteit van de sneakers alleen maar toegenomen, omdat de sneakers zo lekker zitten én vanwege het trendy uiterlijk,” aldus Hieu Nguyen, een sneakerliefhebber.

Google Trends bevestigt de stijging in populariteit. In onderstaande grafiek is een stijgende lijn te zien vanaf januari 2013 tot nu als het gaat om zoekresultaten op Google in Nederland.

Duizend euro voor paar sneakers

Naast de gangbare modellen, brengt het sportmerk ook limited editions op de markt voor de echte sneakerverslaafden. Deze speciale edities worden in beperkte oplage geproduceerd en verkocht via een online lotingssysteem en slechts op een paar exclusieve verkooppunten. ,,De collector’s items brengen jaren na aanschaf nog steeds meer op dan de verkoopprijs,” legt Nguyen uit. ,,Zelf ben ik ooit bij een vriend in Amsterdam gaan logeren om een exclusieve sneaker te scoren. Ik ben toen al om vijf uur ’s ochtends in de kou en regen voor de winkel gaan wachten. De duurste sneaker die ik bezit is de Nike The Ten Air Max 97 ‘Off-White’, een samenwerking tussen Nike en designerlabel Off-White van Virgil Abloh. Deze heb ik aangeschaft voor 190 euro, maar ze zijn nu meer dan duizend euro waard.''

Traditiegetrouw lanceert Nike ieder jaar op Nike Air Max Day een exclusieve sneaker. Het bedrijf heeft aangekondigd het dit jaar anders te gaan doen. In plaats van een nieuwe sneaker lanceren ze een nieuwe campagne genaamd ’Give Fresh Air’. Dit initiatief richt zich op het geven van ondersteuning aan lokale organisaties om de kracht van de gemeenschap te verdedigen.