Nivel: Meer ziekenhuispatiënten dood door fouten

Het aantal mensen dat door een medische of organisatorische fout in het ziekenhuis is overleden is toegenomen. Tussen medio 2015 en medio 2016 stierven 1.035 patiënten doordat er iets mis ging in het ziekenhuis, 67 meer vergeleken met de vorige meting vier jaar eerder. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen van gezondheidsinstituut Nivel.