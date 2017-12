No Surrender-baas Henk Kuipers blijft vast

De clubleider, die in 2014 overstapte van Satudarah naar No Surrender, is aangehouden op verdenking van (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte, meldt de politie. Ook een 59-jarige man uit Sneek is in zijn woning aangehouden. Hij wordt verdacht van afpersing en valsheid in geschrifte. Het is niet bekend of dat voorarrest ook is verlengd.