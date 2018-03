No Surrender-baas Henk Kuipers mag nog niet naar huis

Kuipers wordt ervan beschuldigd dat hij ondernemers heeft afgeperst en met geweld ongehoorzame leden uit de club zette. Daarbij zijn bezittingen afgenomen. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de leider van een criminele organisatie.



Een van de zaken waarmee Kuipers in verband wordt gebracht, is de grove mishandeling, ontvoering en afpersing van een 47-jarig No Surrenderlid uit Groningen. De man klopte in november 2016 ernstig mishandeld en half ontkleed aan bij een woning in het Drentse Glimmen. Van deze afpersing werd volgens justitie achteraf verslag gedaan aan Kuipers. Dit gesprek is door het OM afgeluisterd en vastgelegd.



Kuipers gaf gisteren in de rechtbank aan dat hij niet meer wil praten met justitie. ,,Alles wat ik verklaar, staat morgen in de krant.'' Volgens Kuipers lekt het Openbaar Ministerie (OM) naar de media.