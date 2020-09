No Surrender: lokale chapters zijn niet te verbieden

De lokale chapters van motorclub No Surrender zijn niet te verbieden. Het zijn zelfstandige verenigingen die los opereren van het hoofdbestuur, betoogden de advocaten van de motorclub vrijdag voor het gerechtshof in Leeuwarden. Dat behandelt het hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Assen, die de motorclub vorig jaar verbood.

De rechtbank in Assen oordeelde in juni 2019 dat No Surrender een gevaar is voor de openbare orde, omdat een groot aantal leden structureel betrokken is (geweest) bij talrijke ernstige feiten. De club ging daartegen in hoger beroep. Hun advocaten mochten vrijdag hun bezwaren toelichten bij het hof in Leeuwarden.

De kwestie of chapters (afdelingen) van de motorclub geheel zelfstandig opereren en niet afhankelijk zijn van het hoofdbestuur is erg belangrijk sinds de Hoge Raad in de zaak van de andere club Bandidos oordeelde dat de lokale chapters van de Bandidos niet verboden mogen worden. Alleen het verbod op de koepel Bandidos Motorcycle Club (BMC) Holland bleef in stand.

Bandidos

Voor chapters van No Surrender geldt precies hetzelfde als bij de Bandidos, zeggen de clubadvocaten bij het hof in Leeuwarden. ,,Ze hebben een eigen bestuur, vormen een zelfstandige eenheid en dragen onderscheidende tekens." No Surrender telt in Nederland 900 leden, verdeeld over 30 chapters met ieder een eigen president.

Volgens het Openbaar Ministerie, dat de laatste jaren meerdere civiele rechtszaken voert tegen motorclubs om ze verboden te krijgen, hebben de chapters niets in te brengen en heeft het hoofdbestuur de lokale afdelingen "in een stevige greep" en krijgen ze "minimale ruimte".

Zo zijn er strikte en gedetailleerde kledingvoorschriften voor het dragen van lokale patches op clubjassen en oefent het hoofdbestuur invloed uit op alle lokale clubactiviteiten. Ook bepaalt het hoofdbestuur volgens het OM bij welke clubfeesten de leden verplicht aanwezig moeten zijn. "No Surrender heeft als informele vereniging dus wel rechtspersoonlijkheid en de chapters niet", aldus de officier van justitie, die naast No Surrender Motorcycle Club dus ook alle chapters wil verbieden.