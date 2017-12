No Surrender-voorman 'Captain Henk' verdacht van leiden criminele organisatie

Voorman Henk Kuipers (53) van motorclub No Surrender blijft voorlopig vastzitten. Zijn voorarrest is vandaag met dertig dagen verlengd.

Kuipers wordt verdacht van onder meer afpersing van bijna een miljoen euro, zware mishandelingen, diefstal met geweld en het vervalsen van een loonstrookje. Ook wordt hem het geven van leiding aan een criminele organisatie aangerekend. Volgens het Openbaar Ministerie werkte Kuipers als een soort incassobureau, inclusief bedreigingen in clubkleren. Kuipers werd eerder deze maand gearresteerd in zijn woning in Emmen door een arrestatieteam.

Het OM bekijkt de mogelijkheden om motorclub No Surrender te verbieden. Vorige week oordeelde de rechtbank dat motorclub Bandidos per direct verboden is. De motorclub ging tegen die uitspraak in beroep.

Kuipers werd de afgelopen maanden gevolgd door camera's van omroep PowNed, voor een twaalfdelige webserie genaamd Captain Henk. Vandaag kwam de laatste aflevering online via YouTube.

Zoon