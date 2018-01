Noem eens één Duits boek! Eh..... Mein Kampf?

Het onderzoek van DIA, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, richtte zich op de populariteit van het vak Duits, de lessen in de praktijk en de inhoudelijke aspecten van de taallessen. Het DIA wil meer aandacht voor literatuur in het moderne vreemdetalenonderwijs.



,,De cultuur in Duitstalige gebieden komt op deze manier dichterbij. Dat motiveert de lezers de taal te leren, en uiteindelijk misschien Duitse taal en cultuur te studeren. Dat is hard nodig, omdat maar weinig studenten voor Duits kiezen en er een aanzienlijk tekort is aan docenten Duits."



De presentatie van de uitkomsten van het onderzoek vindt vanmiddag plaats op het Trinitas Gymnasium in Almere. De deelnemers discussiëren daarna over de aspecten van effectief talenonderwijs Duits, waaronder doeltaalgebruik, internationalisering en literatuuronderwijs.