Nog altijd woont Marco Pastors in het huis van Fortuyn: ‘En die marmeren vloer zit er nog steeds in’

,,We zagen elkaar altijd op zondag, eens in de vijf, zes weken, in zijn huis in Rotterdam-Zuid, waar hij toen nog woonde. We dronken een kop thee, trokken een fles wijn open, en praatten over van alles. Ik keek daar altijd enorm naar uit. Bij alles wat ik tegenkwam, dacht ik: daar ga ik het eens met Pim over hebben. En wat hij zei was bijna altijd verrassend, en interessanter dan wat ik zelf kon bedenken. Hij was zeventien jaar ouder, in zekere zin een vaderfiguur - hij gaf richting in mijn leven, en in mijn werk. Dat is wat ik van alles het meeste aan hem mis. Dat we daar tegelijk flauwe grapjes bij maakten en wijn dronken, maakte het dubbel leuk.