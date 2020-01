Nog code geel door dichte mist, vliegverkeer Eindhoven Airport ontregeld

Dode (52) bij vijfde schietpar­tij in Zwolle: ‘Mijn vader, mijn vader. Het is mijn vader’

8:54 Een 52-jarige man uit Zwolle is op oudejaarsavond doodgeschoten in zijn woonplaats. Het is de vijfde schietpartij in vier maanden tijd in Zwolle. Er is nog niemand opgepakt.