'Nog één duikje, omdat het zo lonkt' werd Hagenaar fataal

Winkeliers: auto is melkkoe, parkeerta­rie­ven exorbitant

7:12 In Amsterdam doen ze het. In Utrecht en in Den Haag, en sinds deze week ook in Rotterdam: de stadsbesturen van de vier grote steden verhogen parkeertarieven op straat flink. Winkeliers en werkgeversclubs zijn boos: ,,Straks zijn de stadscentra alleen nog maar voor de happy few.''