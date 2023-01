Nog één keer volop winterweer? ‘Voor winterliefhebbers ziet het er niet hoopvol uit’

Voor winterliefhebbers zien de weerkaarten voor februari er niet hoopvol uit. Februari begint met zacht, wisselvallig en nat weer. ,,In hoog tempo trekken regengebieden en buien van de Atlantische Oceaan over ons land en daarbij kan de wind soms flink uithalen. Bij een dergelijk weertype komt het aan zee geregeld tot zware windstoten en we moeten niet gek opkijken als het een keer tot storm komt", legt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline uit. ,,De stormparaplu zal je begin februari dus regelmatig nodig hebben! Tussen de regengebieden en buien in zijn er ook mooie zonnige momenten te verwachten en wie weet zie je dan ook wel regenbogen.”

Maandag vroeg in de ochtend valt in het zuidoosten nog regen, maar al snel trekt dit naar België en Duitsland weg. Vervolgens breekt de zon door, maar vanuit het noorden trekken ook weer enkele buien over het land. De meeste buien zijn voor het noorden en oosten en vooral in het noordoosten kunnen de buien stevig zijn met kans op hagel. Op zonnige momenten ligt het kwik rond een graad of 8. ,,Doordat het vaak hard waait kun je het weer wel als kouder ervaren dan de thermometer aangeeft", aldus Van Wezel.

Quote De stormpara­plu zal je begin februari regelmatig nodig hebben Jaco van Wezel, Meteoroloog De wind speelt maandag een hoofdrol. Landinwaarts in het zuiden en midden waait het matig tot vrij krachtig. Aan de kust en in het noorden waait het krachtig tot hard. Op de Waddeneilanden kan het tijdens de ochtend zelfs soms stormachtig waaien. Ook is kans op zware windstoten tot zo’n 80 kilometer per uur op de Waddeneilanden en in de noordelijke kustregio. In de loop van de middag neemt de wind iets af.

Natste dag van de week

Ook dinsdag komt het tot enkele buien, maar zien we ook de zon. Waarschijnlijk verloopt de middag zonniger dan de ochtend en krijgen de kustprovincies meer zonuren dan het binnenland. De wind waait iets minder krachtig dan maandag, maar is zeker nadrukkelijk aanwezig.

Op woensdag waait het weer wat harder met in het westen en noorden veelal een krachtige wind en vooral op de Wadden kan het hard waaien. Ook trekt een aantal buien over het land. Met neerslagsommen van twee tot zes millimeter wordt het op veel plekken de natste dag van de week.

Aan de zachte kant voor begin februari

Donderdag begint nog met een stevige noordwestenwind, maar gaandeweg de dag neemt de wind wat af. Er is veel bewolking en er kan nog wat regen vallen. Het wordt een graad of 8 of 9. Hiermee is het aan de zachte kant voor begin februari. Maxima van 6 graden zijn gemiddeld in deze tijd van het jaar.

Vanaf vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zowel vrijdag als komend weekend is wel kans op hardnekkige bewolking. Met wat zon wordt het overdag een graad of 7 en tijdens opklaringen in de nachten kan het landinwaarts licht vriezen.

Rustiger en droger

In de tweede helft van februari wordt het waarschijnlijk rustiger en droger. Van Wezel: ,,Dit komt doordat neerslaggebieden waarschijnlijk een noordelijkere koers krijgen en wij in een rustigere atmosfeer terecht komen. Bij rustig weer kan gemakkelijk mist of laaghangende bewolking ontstaan en valt er minder regen dan normaal.”

Het rustige weer gaat gepaard met normale tot iets boven normale temperaturen. Het klimaatgemiddelde voor de middagtemperatuur eind februari is een graad of 8. Nu loopt de temperatuur bij voldoende zon soms op in de dubbele cijfers. Heldere nachten kunnen wel lichte vorst opleveren.

Schaatsen in het vet

,,De schaatsen kunnen in februari dus in het vet blijven, terwijl je de ruitenkrabber vooral in de tweede helft van de maand soms wel nodig zult hebben”, stelt de weerman. ,,Een vroeg vleugje lente met maxima van 15 graden en meer zit er nog niet in, maar de dagen worden in februari wel één uur en drie kwartier langer.”

