Nog eens elf vrouwen en meisjes melden zich in zaak aanrander met fatbike en ‘spinnensmoes’

Lege brievenbus­sen frustreren radeloze bewoners: ‘Ik ben inmiddels al maanden bezig’

Hans Steenwijk is radeloos. Hij krijgt al sinds mei maar een deel van zijn post in de bus of helemaal niks. De Hagenaar klaagt al maanden bij PostNL. Het probleem is echter nog steeds niet opgelost. Hij mist hierdoor belangrijke brieven. ,,Het is gewoon een ramp.’’