Nog even en je ligt bij de gynaecoloog en een van deze gasten staat tussen je benen

Hier in de straat is het bal, want de Fleurperiode van het Amsterdamse studentencorps is begonnen. Aspirant-leden lopen de feestjes in verschillende dispuuthuizen af, in de hoop gevraagd te worden toe te treden tot een populair dispuut. Dat betekent dat er de hele nacht rood aangelopen jongetjes in jasje-dasje staan te schreeuwen tegen andere jongetjes, en ze zich overdag verplaatsen naar het park, waar ze verder schreeuwen. De aderen op hun voorhoofd gezwollen, de ogen bloeddoorlopen, de rug recht van privileges. Natuurlijk, er zijn ook meisjes, en die gillen en zuipen ook, naast het snuiven van ketamine in de bosjes voor mijn tuin.