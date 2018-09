Nog even genieten: Indian summer in aantocht

We spreken van een Indian summer oftewel een oudenwijvenzomer wanneer de temperaturen tussen half september en november nog hoog zijn. Normaal gesproken zou de thermometer in die maanden 17-18 graden moeten aangeven. Maar door de invloed van ex-orkaan Helene wordt het vanaf vrijdag toch warmer.

,,Het worden prachtige dagen. Het blijft droog met weinig wind. Alleen in het weekend krijgen we te maken met een buitje, maar daarna hebben we heerlijk weer", zegt Ben Lankamp, meteoroloog bij Weerplaza. Vanaf zondag stijgt de temperatuur. Volgens de weerkaarten van het weerbureau stijgt het kwik op dinsdag en woensdag zelfs naar temperaturen van 22 tot 25 graden.

Lankamp raadt dan ook aan er met volle teugen van te genieten. ,,Het kan hierna een stuk wisselvalliger worden. Maar dat blijft koffiedik kijken. Volgende week kunnen we daar meer over vertellen.''

Grote verschillen

Vandaag had Nederland landelijk te maken met grote temperatuursverschillen. In het noorden was het erg bewolkt met hier en daar lichte regen en zo'n 19-20 graden. In het midden was het halfbewolkt en in het zuiden volop zonnig en temperaturen tot 25 graden.

Vanavond heeft Nederland te maken met steeds meer bewolking en af en toe een spat regen, met uitzondering van het zuiden. Daar wordt trekt de bewolking na de ochtend ook over het land en is er dan ook kans op wat lichte regen. Het wordt morgen 15 tot 20 graden. Alleen in Zuid-Limburg kan het kwik nog stijgen naar 22 of 23 graden.