Nog éven volhouden lukt nu eenmaal ook beter als het lente en licht is

Zomertijd! Een drukke tijd voor uurwerkher­stel­ler Paul: ‘Ze willen klik klik en dan breekt het knopje af’

27 maart Ja hoor! Daar gáán we weer. De klok gaat een uur vooruit, we stappen een uurtje eerder uit bed en we genieten van de mooie avonden die langer licht zijn. Misschien keken we er in die donkere coronawinter meer dan ooit naar uit. Maar eerst zondag de klok een uur vooruitzetten.