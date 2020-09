Nog eventjes goed nazomeren, maar dan wordt het toch écht herfst

Het wordt heerlijk nazomerweer dit weekend, al kan er wel een stevig windje staan. Uit de wind, in het zonnetje op het terras, is het echter heerlijk toeven. Daarbij wordt het volgend weekend een stuk minder lekker weer, dus is het zaak nu nog even te genieten.

De zonuren zijn dit weekend zelfs maximaal, melden de meteorologen van Weerplaza. ,,Het zonpercentage staat op 100 procent. De zon komt in Utrecht op 7.21 uur en gaat om 19.44 uur onder.”

Ook op de stranden is het dit weekend zonnig, maar niet meer zo heet als begin deze week. Uit de wind is het overigens ook op het strand met de huidige temperaturen goed te doen. Nog even genieten dus want het weerbeeld ziet er volgend weekend heel anders uit: wolken, regen en mogelijk een maximum van onder de 15 graden.



Aanstaande dinsdag begint de officiële herfst. Om exact 15:31 uur staat de zon loodrecht boven de evenaar. De herfst gaat dan van start op het noordelijke halfrond, en de lente begint op het zuidelijk halfrond. Michiel Severin van Weerplaza vertelt: ,,We raken de zomerwarmte kwijt de komende week. De laatste twee dagen van de zomer, maandag en dinsdag, verlopen nog zonnig en met maxima van 20 tot 26 graden. Maar zodra de herfst van start gaat, beginnen wolken vanuit Frankrijk naar Nederland te trekken. Dinsdagavond bereiken de eerste wolken al het zuiden en in de nacht naar woensdag volgt regen. Wat een timing!”

Einde aan de droogte

De herfst heeft er daarmee meteen zin in. Severin: ,,Na een wisselvallige woensdag houden we ook donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag rekening met bewolking en regen. Er komt dus een einde aan het droge weer. Vanaf woensdag tot en met zondag valt er zo’n 25 tot 50 mm aan regenwater. Dat is ongeveer de helft van wat normaal in de hele maand valt.”

,,Ook de temperatuur doet mee aan het herfstbeeld. Woensdag is nog een overgangsdag met in Leeuwarden maxima rond 20 of 21 graden en in het zuidoosten een graad of 23. Ondanks de wolken en enkele buien is de temperatuur die dag dus nog best oké. Daarna wordt het snel koeler. In het weekend moeten we het doen met 14 tot 17 graden als maximum.”

,,Om het herfstplaatje compleet te maken, hebben we natuurlijk ook meer wind nodig. Ook daar wordt aan gewerkt. Met name vanaf donderdag zal er aan zee vaker windkracht 6 staan en landinwaarts een dikke windkracht 4. Gisteren hadden we ook windkracht 4, maar met volop zon en 22 graden voelt die wind toch echt anders aan dan bij regen en 16 graden. Het wordt dus echt herfstweer later in de week.”

