Nog geen winter in zicht: regen met kans op rukwinden

Een stevige zuidwestelijke wind voert dinsdag en woensdag veel bewolking en zachte lucht aan. ,,Het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur is klein", aldus Woei. ,,Met maxima van tien of elf graden ligt het kwik ongeveer vijf graden boven de gebruikelijke waarde van half januari. Normaal wordt het in de middag vijf of zes graden. De forse zuidwestenwind maakt het voor het gevoel frisser.”



Op dinsdagochtend valt er in de zuidoostelijke helft van het land af en toe regen of motregen, maar daarna blijft het een tijd droog. In de loop van de middag en avond bereikt een andere regenzone het zuidwesten van het land. Achter deze zone trekt de wind nog verder aan. Woei: ,,De wind kunnen we in dinsdagavond en in de nacht naar woensdag om het huis horen gieren.”



Woensdagochtend begint met veel bewolking en nattigheid. In de loop van de dag verlaat de regen via het oosten ons land. In de late middag en avond blijft het overal in ons land zo goed als droog. De zuidwestelijke wind neemt iets in kracht af. ,,De paraplu heb je dus vooral woensdagochtend nodig, maar houdt hem goed vast want het waait flink.”