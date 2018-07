Nóg hogere straf geëist voor doodsteken Feyenoordfan: twintig jaar cel

De zaak bleef lange tijd onopgelost, totdat P. zich in 2016 meldde bij de politie en bekende een Feyenoordsupporter in 2003 te hebben omgebracht. Hij maakte toen een verwarde indruk, maar bekende wel. Daarna heeft hij meestal gezwegen en gezegd zich weinig te kunnen herinneren. De rechtbank vond de door P. afgelegde bekentenis echter specifiek genoeg en veroordeelde hem in juli 2017 tot 18 jaar. Elvis ging in hoger beroep. Volgens zijn advocaat was hij ten tijde van het misdrijf in een psychose.

Waarschuwing

In de visie van het OM is P. die nacht vervolgens op de Rosestraat in Rotterdam ook Udo van Aken tegengekomen. Van Aken zag Elvis slingerend op de fiets aankomen en zou hem zelfs hebben gewaarschuwd. Toen P. de telefoon van Udo wilde hebben en Van Aken dat weigerde, stak Elvis op hem in. Daarna ging hij er met telefoon en portemonnee vandoor. Van Aken bleef alleen achter en stierf op straat. Van Aken was fanatiek Feyenoordsupporter. Zijn dood deed veel stof opwaaien bij de aanhang van de Rotterdamse club. Vrienden herdachten hem de dag erna met rouwadvertenties, Feyenoordsupporters liepen een stille tocht en tien jaar na zijn dood werd Van Aken met een spandoek geëerd door Het Legioen.

De advocaat-generaal benadrukte het feit dat Elvis P. de nabestaanden lange tijd in onzekerheid heeft gelaten over wat er nu precies die nacht is gebeurd met Udo van Aken. Ook gaf de advocaat-generaal aan dat P. in 1999 tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor een gewelddadige beroving. Dat strafblad en het feit dat de verdachte vier jaar later weer de fout inging, was de reden voor een nog hogere strafeis.