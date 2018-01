Nog niks uitgevoerd? Geen zorgen: het nieuwe jaar begint vandaag pas écht

Geen moer uitgevoerd deze week? Niet erg, dat overkomt haast iedereen. We beginnen dik, brak en blut aan januari en komen amper op gang. ,,We hebben een nieuw ritueel nodig.''

En dan kijk je naar buiten op 1 januari, het miezert en het is 4 graden of zo. Je bent nog brak van oud en nieuw en hebt geen enkele zin in je goede voornemens. Nee, dit is geen somber verhaal, dit is ook geen opmaat naar blue monday, de somberste dag van het jaar (de maandag van de laatste volle week van januari); dit is een verhaal dat uitlegt waarom we de eerste week van het jaar geen bal uitvoeren.

Het nieuwe jaar begint niet op 1 januari, het nieuwe jaar begint ergens rond 7 januari. Zeker tot 6 januari word je elke dag nog wel een keer ergens 'Nog de beste wensen, hè' toegeroepen. Steeds weer begint het nieuwe jaar opnieuw. Je eerste goede voornemens zijn al gecrasht, maar dat kun je die eerste week nog wel goedpraten met 'Volgende week begin ik echt'. Je had tenslotte nog één pakje sigaretten liggen en het regent wel erg hard om nu al te gaan hardlopen.

,,We wíllen gewoon niet, begin januari,'' zegt Daan Westerink, rouwdeskundige en pedagoog. ,,We zitten nog in onze cocon van december. Veel mensen zien op tegen kerst, maar we hebben het licht van kerst en de rituelen hard nodig. En dat is precies het probleem van januari: er is geen ritueel. We zijn met z'n allen de kerk uit gerend en nu hebben we niks meer. Veel mensen doen daarom ook de kerstboom nog niet weg.''

Daan heeft een punt. En om het nog somberder te maken (straks komt er een opbeurende tip, geen zorg) is januari qua zelfmoorden ook een piekmaand. En de Elfstedentocht heeft ons in 100 jaar ook maar zes keer (van de vijftien edities) door januari heen geholpen. ,,In februari hebben we tenminste nog carnaval'', zegt Westerink. ,,Maar januari... Niet voor niets dat veel mensen die nieuwjaarsduik doen. Dat ís een ritueel om met z'n allen op gang te komen.''

Niks.

Feitelijk doen we ook echt niet veel, die eerste week. Januari, blijkt uit gegevens van de Betaalvereniging, pinnen we het minst. Al duikt februari daar nog net onder, maar dat is ook zo'n raar kort maandje met drie dagen minder. Qua files is begin januari ook een rustige week. Scholen zijn dicht, politici doen nog écht niks. En we kunnen zelfs van een terugblik op die afgekloven Top 2000 geen genoeg krijgen. Zie al die kerstlampjes in druilerige winkelstraten, pure heimwee. Niet voor niets is januari vernoemd naar Janus: de god van het begin en het einde. Een tekening van Janus spreekt boekdelen: twee gezichten heeft-ie, het ene gezicht kijkt vooruit, maar het andere nog terug.

,,We hebben gewoon een nieuw ritueel nodig,'' zegt Westerink. ,,Als die nieuwjaarsduik niks is, pak dan blue monday. Organiseer juist die dag iets. Niet om je depressie te vieren, maar juist om met vrienden en familie te zeggen: en nu de deur uit met die Janus. Ik zou de kerstboom ook gewoon tot die dag lekker laten staan en hem dán pas aftuigen. Blue monday, laten we daarvan voortaan dé dag maken dat we zeggen: op naar het licht, de lente!''

En wat helpt: eind januari is het alweer bijna anderhalf uur langer licht dan 1 januari. Houd moed!