Nog nooit zoveel positieve tests in één week, maar ziekenhuisopnames dalen nog steeds

weekcijfersDe omikronvariant van het coronavirus raast als een wervelwind door ons land. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 201.000 positieve tests vastgesteld, een stijging van 77 procent ten opzichte van de week ervoor. Experts reageren niet verbaasd op het nieuwe record. ,,Door de hoge besmettelijkheid van omikron is dit niet een onverwachte stijging. Dit zal nog wel even doorgaan”, zegt viroloog Bert Niesters tegen deze site.

Er is wel nog altijd een daling te zien in het aantal ziekenhuisopnames, al vlakt die wel af. Vorige week belandden in totaal 873 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling van 11 procent ten opzichte van een week eerder. In de laatste weken van december rapporteerde het RIVM nog een daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van respectievelijk 33 procent en 26 procent.

Hoewel de daling afvlakt, leidt omikron vooralsnog dus niet tot een explosieve toename van het aantal ziekenhuisopnames. ,,We zullen dus goed moeten nadenken over hoe we straks rustig aan kunnen versoepelen en op zoek gaan naar maatregelen die infecties drukken, maar het leven ook gezonde doorgang gunnen”, reageert veldepidemioloog Amrish Baidjoe daarop.

Boosteren in Nederland

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt er rekening mee dat zeker de helft van de Europese bevolking de komende zes tot acht weken besmet kan raken met de omikronvariant. Die verwachting is voor een deel al terug te zien in ons land. Vorige week meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 113.554 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was bijna 35 procent meer dan de week ervoor. Nu is het cijfer in een week dus bijna verdubbeld.

Voor het eerst sinds de epidemie bijna twee jaar geleden begon, komt het aantal nu boven de 200.000 uit. Het cijfer betekent dat 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week te horen kreeg dat het virus is vastgesteld. Aanleiding hiervoor is de omikronvariant, sinds eind december dominant in Nederland. Dominant betekent dat het bij meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat.

,,We zien dat het uiteindelijke effect van de besmettingen erg afhangt van de mate van immuniteit in de maatschappij”, legt veldepidemioloog Amrish Baidjoe uit. ,,Door natuurlijk infectie en vaccinaties. Hierbij is het voor nu met name belangrijk hoeveel mensen al een booster hebben gehad. Dat ligt in Nederland nog niet bijster hoog ten opzichte van andere landen, mede door de te late start.”

Tekst gaat verder onder deze grafiek over herbesmettingen. Van alle mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, was een op de acht al een keer eerder besmet. In 13 procent van de gevallen gaat het om een herinfectie

Volledig scherm Tabel herinfecties © RIVM

Versoepelen?

Hoe dit zich de komende weken in ziekenhuisopnames zal vertalen, blijft gissen, zegt Baidjoe. Van het totaalaantal besmettingen deze week werd ruim de helft vastgesteld onder mensen van 15 tot en met 34 jaar. Die komen doorgaans niet zo snel in het ziekenhuis te liggen. Toch verwacht het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) dat de instroom van nieuwe patiënten halverwege januari zal gaan stijgen. Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden, kunnen coronapatiënten worden verplaatst. Zondag werden drie patiënten naar een andere regio vervoerd.

,,Wij zitten nu in een situatie met strengere maatregelen, waar andere landen minder streng zijn”, zegt Baidjoe. ,,Je ziet dat overal infecties stevig stijgen, maar dat laat zich niet stevig vertalen naar veel meer ziekenhuisopnames. Dat gezegd hebbende is de druk in de zorg nog hoog, is er veel uitgestelde zorg. We zullen dus goed moeten nadenken over hoe we straks kunnen versoepelen.”

Ontwrichting in zorg

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers is er echter niet gerust op dat de druk op de zorg snel zal afnemen, als blijkt dat de omikronvariant mensen minder ernstig ziek maakt dan de vorige virusvarianten. Op mogelijke versoepelingen van de huidige lockdown wil Kuipers niet vooruitlopen, het verloop van de pandemie in landen om ons heen stemt hem nog niet hoopvol.

Sommige mensen, onder wie Outbreak Management Team-lid Marc Bonten, wijzen naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Daar liggen minder mensen met corona op de intensive care. Kuipers denkt niet dat de ervaringen in die landen een voorbode zijn voor een kentering in de pandemie hier, en de gevolgen ervan voor de zorg en de samenleving.

Volledig scherm Reproductiegetal © RIVM

Reproductiegetal

Omdat het aantal positieve tests toeneemt, stijgt ook het reproductiegetal. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Het staat nu op 1,26, het hoogste niveau sinds begin november, maar dat is het gemiddelde voor alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal voor de omikronvariant bedraagt 1,63. Dat betekent dat 100 mensen gemiddeld 163 anderen besmetten, die op hun beurt de variant overdragen aan 266 mensen. Zij steken vervolgens 433 anderen aan. Zo loopt het aantal gevallen snel op.

Ondertussen hebben de GGD’en het bijzonder druk met testen. Bijna 590.000 mensen gingen vorige week naar een teststraat toe omdat ze wilden weten of ze besmet waren, tegen ongeveer 350.000 in de beide weken ervoor. Meer dan een derde van al die mensen bleek daadwerkelijk het virus onder de leden te hebben. Ruim 34 procent was positief, het hoogste percentage ooit.

Persconferentie?

Vrijdag besluit het kabinet hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Kuipers wilde nog niet zeggen of er dan ook een persconferentie gehouden wordt, zoals onder de vorige coronaminister Hugo de Jonge altijd gebeurde. Morgen komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bijeen, hun advies gaat vervolgens naar het kabinet.

Cijfers over jongeren en oorzaak besmetting Onder jongeren stijgt het aantal nieuwe coronagevallen explosief. Het aantal positieve tests is meer dan verdubbeld onder mensen die 15 tot 30 jaar oud zijn. Het RIVM registreerde in de afgelopen week meer dan 200.000 positieve tests. Hieronder zijn 62.752 twintigers. Dat komt neer op een op elke drie nieuwe gevallen. Onder de positieve tests zijn 36.712 mensen van 20, 21, 22, 23 of 24 jaar oud. Dat is 167 procent meer dan een week eerder. Onder de 15- tot en met 19-jarigen steeg het aantal gevallen met 170 procent. Bij de groep van 25 tot en met 29 bedroeg de toename 104 procent. Bij ouderen is juist een daling van het aantal positieve tests te zien. Zo zakte het aantal gevallen onder zeventigers met 13 procent en onder tachtigers met 4 procent. Meer dan 2200 mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, hebben het virus opgelopen doordat ze een feest bezochten. Bijna 1700 mensen zijn besmet geraakt tijdens een vakantiereis. En de werkelijke aantallen zouden weleens hoger kunnen zijn. Doordat er zo veel besmettingen worden vastgesteld, lukt het de bron- en contactonderzoekers nauwelijks om vragen te stellen aan de positief geteste mensen. Van de mensen bij wie de besmettingsbron is achterhaald, zijn de meesten thuis aangestoken. Eén iemand raakte besmet, nam het virus mee naar huis en stak vervolgens de andere gezinsleden of huisgenoten aan. Meer dan de helft van de achterhaalde besmettingen gebeurde zo. Iets meer dan een kwart liep het virus op door bij iemand op bezoek te gaan of door thuis bezoek te ontvangen. Voor beide groepen is dat een lichte daling ten opzichte van vorige week.