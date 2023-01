Nog steeds oversterfte: waarom sterven er meer mensen dan verwacht?

Politie: Verdachte schietpar­tij Zwijn­drecht wisselde van auto

In zoektocht naar de voortvluchtige Minh Nghia Vuong heeft de politie de auto gevonden waarin de 49-jarige verdachte gevlucht is. Het voertuig is afgelopen nacht aangetroffen op de Veldslahof in Zwijndrecht. ,,Dit voertuig is veiliggesteld en wordt onderzocht.” De politie vermoedt dat hij nu rijdt in een grijze Skoda Octavia met kenteken KV-121-F, zoals deze site vanmorgen al meldde.

23 januari