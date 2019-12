Noodgedwongen bevallen in een Belgisch ziekenhuis, en dan?

Door een schrijnend tekort aan kinderverpleegkundigen moeten ook zwangere vrouwen uitwijken naar ziekenhuizen in België . Met het risico dat hun baby's in Antwerpen of Gent op de wereld komen. Wat betekent dat voor hun paspoort?

Het is voor sommige gezinnen al slikken als een thuisbevalling niet lukt waardoor hun kind een andere geboorteplaats in hun paspoort krijgt dan ze hadden gehoopt. Nu krijgen baby's noodgedwongen een Belgische geboorteplaats. De eerste Nederlandse vrouwen zijn naar Belgische ziekenhuizen overgeplaatst omdat er te weinig kinderverpleegkundigen zijn en de intensive care-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen vol liggen. Baby's die bijvoorbeeld na een vroeggeboorte intensieve zorg nodig hebben, kunnen hier niet geboren worden omdat ze in de eerste dagen van hun prille leventje niet de juiste hulp kunnen krijgen.

Maar wat betekent het als een vrouw in een Belgisch ziekenhuis bevalt? Is de baby automatisch een Belg? Nee dus, zo makkelijk is de Belgische nationaliteit niet te verkrijgen. De overheid hanteert grotendeels het ‘jus sanguinis’ principe. Dat betekent dat de ouders de Belgische nationaliteit moeten hebben wil een baby daarvoor ook in aanmerking komen. Er zijn uitzonderingen voor buitenlanders, maar dan is het geen kwestie van: bevallen in een ziekenhuis in Antwerpen of Gent en hup, er ligt een Belgisch paspoort klaar. Om dat te krijgen, moeten mensen bijvoorbeeld al lange tijd in België wonen.

Aangifte

De kersverse ouders moeten hun baby wél in België aangeven, de baby krijgt ook een Belgische geboorteakte én een Belgische geboorteplaats. Die aangifte kan overigens in veel Belgische ziekenhuizen al worden geregeld. De ouders kunnen de geboorteakte bij hun eigen gemeente in de Nederlandse systemen inschrijven, zodat die later eenvoudig is op te vragen. In de gemeente Den Haag kan die buitenlandse akte bovendien nog in een Nederlandse worden omgezet.

Hoeveel zwangere vrouwen naar België moesten, is onduidelijk. Het probleem speelt voornamelijk in het zuidwesten van Nederland.

Overigens is het bij baby's die in een vliegtuig worden geboren vaak lastiger te bepalen welke nationaliteit of geboorteplaats ze meekrijgen. Er zijn landen, veelal in Noord-Amerika en Zuid-Amerika, die uitgaan van de geboorteplaats om te bepalen welke nationaliteit een kind krijgt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de baby van een Nederlandse vrouw aanspraak kan maken op de Amerikaanse nationaliteit als die boven Amerikaans grondgebied is geboren.