Noodkreet politiebond: geef ME meer wapens om rellen hoofd te bieden

Politieagenten en leden van de Mobiele Eenheid moeten meer en vooral betere geweldsmiddelen tot hun beschikking krijgen om grote rellen als die in Rotterdam het hoofd te bieden. Die oproep doet politievakbond ACP aan demissionair minister van justitie en veiligheid Ferd Grapperhaus, blijkt uit een brief in handen van deze site.

Er is binnen het korps grote behoefte aan zogenoemde niet-dodelijke geweldsmiddelen, stelt ACP. ‘We zijn ons ervan bewust dat dit vraagstuk politiek en maatschappelijk gevoelig ligt. Toch is er reden om hier nadrukkelijk naar te kijken.’ De bond verwijst hierbij naar de rellen in Rotterdam, waarbij agenten aangaven dat het gebruik van het vuurwapen voor hen echt de allerlaatste optie was. ‘Dit past in het proportionaliteitsbeginsel dat politiemensen dienen te eerbiedigen bij de inzet van geweld’, legt ACP uit.

Onder de niet-dodelijke wapens moet volgens de bond gedacht worden aan de 40mm Specialty Impact Amunity. Dit projectiel is voorzien van meerdere rubberen projectielen en kan afgeschoten worden met de huidige 40 mm traangaswerpers waarover de politie beschikt.

Een ander middel betreft de FN303. Met dit wapen kunnen projectielen met diverse ladingen afgeschoten worden. Denk hierbij aan markeerstof en pepperspray. Dit wapen is onder andere in gebruik bij de Belgische politie, daar wordt het de ‘wapenstok op afstand‘ genoemd. De Koninklijke Marechaussee beschikt over dit middel en is positief over de impact en mogelijkheden van het middel.

Onrust in samenleving

Volgens de vakbond krijgen politiemensen steeds vaker te maken met gewelddadige escalaties, waarbij handhaving van de wet en openbare orde ‘een buitengewoon grote opgave wordt’. Dit vergt volgens agenten op straat, die naar eigen zeggen zwaar onder druk staan door onderbezetting en bezuinigingen, meer en andere inspanningen.



De vrees is dat de huidige onrust in de samenleving naar verwachting niet snel afneemt, deels vanwege de coronacrisis. Om die reden moeten agenten beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige escalaties. Vakbond ACP pleit daarom onder andere voor het uitbreiden van de Mobiele Eenheid en daarbij behorende onderdelen zoals politieruiters en de hondenbrigade. ‘Bij de vorming van de Nationale Politie is fors gesneden in de omvang van de ME, maar inmiddels is duidelijk dat de vraag om inzet van de ME in het hele land toeneemt’, legt ACP uit.

Daarnaast moet de eenheid die verantwoordelijk is voor traangas worden uitgebreid. ‘Tijdens ongeregeldheden wordt regelmatig zwaar vuurwerk gebruikt met de kracht van explosieven’, stelt de bond. ‘De inzet van deze eenheid is noodzakelijk om politiemensen, hulpverleners en anderen te helpen als inzet van een ambulance (nog) niet mogelijk is.’ Daarnaast krijgt Grapperhaus het dringende verzoek om besluitvorming over het inzetten van traangas neer te leggen bij de eenheidsleidingen. Dat gebeurt nu nog via de burgemeesters.

Bodycam

Verder moet de uitrol van de bodycam versneld plaatsvinden. In 2019 is besloten dat agenten standaard een bodycam krijgen in hun uitrusting. De verstrekking daarvan loopt volgens de vakbond traag. Politieagenten zien graag dat daar meer spoed achter gezet wordt. Ten slotte moet er vanuit justitie extra aandacht komen voor de gehoorbescherming van politiemensen. ‘De werkgever moet op zeer korte termijn bekijken of de huidige beschermingsmiddelen voldoende bescherming bieden om gehoorschade te voorkomen’, besluit ACP.

Polarisatie in samenleving Burgemeesters in het Veiligheidsberaad werken aan een langetermijnstrategie om polarisatie in de samenleving, die door corona verder is aangewakkerd, tegen te gaan. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s maken zich grote zorgen over de aangescherpte tegenstellingen. Er zijn ontzettend veel spanningen in de samenleving, zeggen zij. ,,Je moet een strategie hebben. Het virus gaat niet helemaal weg en krijgt een vaste plaats in ons leven”, stelt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is polarisatie al een paar jaar aan de gang. ,,Sociale media hebben hierin een enorme aanjagende en vergiftigende rol. Die media moeten niet worden gebruikt voor opruiing en vuilspuierij”, zegt hij. Dat ophitsen via onder meer Telegram resulteerde in steden als Rotterdam in rellen. Hij vindt dat opruiers niet alleen strafrechtelijk moeten worden vervolgd, maar ook moeten opdraaien voor de schade die zij hebben berokkend. Polarisatie kost de politie heel veel inspanning, zegt politiechef Martin Sitalsing van de eenheid Midden-Nederland. Het raakt bovendien de neutraliteit van de politie, stelt hij. ,,Die neutraliteit, dat voor ons een groot goed is, komt ter discussie te staan omdat de politie door radicale groepen wordt gezien als een symbool van het overheidsbeleid. Dat maakt het complex. Wij willen een politie voor iedereen zijn en zo objectief mogelijk optreden.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.