Noodplan voor lerarentekort grote steden: onbevoegde docenten en vierdaagse lesweek

De schoolbesturen van de drie grootste steden willen dat leraren gym of muziek of middelbare schooldocenten in noodsituaties voor een basisschoolklas kunnen staan. Amsterdam wil ook een vierdaagse lesweek mogelijk maken. Op de vijfde dag gaan leerlingen dan wel naar school, maar moeten ze les krijgen in bijvoorbeeld kunst of sport van iemand die geen docent is.