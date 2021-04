Noodverordening op Leidseplein zondag om kampioenswedstrijd Ajax

Update Zorg wil nationaal herstel­plan: ‘We kijken echt als een berg tegen uitgestel­de operaties aan’

14:59 Er moet een nationaal herstelplan voor de zorg komen om personeel voor te bereiden op de situatie na corona. Dan wacht een enorme berg ‘inhaalzorg’, maar de mentale en fysieke schade bij medewerkers is groot. ,,Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren.”