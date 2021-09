Noodverordening tijdens onthulling Namenmonument: omwonenden dienen ramen gesloten te houden

Motorsport­le­gen­de Boet van Dulmen (73) om het leven gekomen bij ongeluk

16 september Oud-motorcoureur Boet van Dulmen (73) is donderdagochtend om het leven gekomen bij een botsing met een bestelbus. Dat meldt een familielid. Het ongeluk gebeurde om 10.15 uur aan de Onderwaard in Ammerzoden, zijn woonplaats. Van Dulmen was onderweg op zijn fiets.