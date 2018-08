KNMI trekt code oranje voor het hele land in

update/videoHet KNMI heeft code oranje aan het eind van de avond ook voor het noordwesten van Nederland ingetrokken. In het noorden kunnen nog wel windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen.

Daarom geldt voor Noord-Holland, Friesland, Groningen, het IJsselmeer en de Wadden nog code geel. 'De zware windstoten zullen in de loop van de nacht verdwijnen, het laatst in het Waddengebied', meldt het KNMI.

De hoogste windsnelheid, 100 kilometer per uur, werd rond 22.00 uur gemeten op het IJsselmeer, meldt weerman Bert Lankamp van Weerplaza. In Noord-Holland werden even daarvoor windstoten geregistreerd van 80 tot 90 km/uur. Lankamp: ,,Meldingen van problemen hebben we gelukkig nog niet ontvangen, hopelijk blijft dat zo."

KNMI on Twitter Verwachting vandaag en morgen: Enkele buien. Vanavond en vannacht enige tijd (zeer) zware #windstoten. Morgen rustiger en enkele buien,vooral later lokaal met #onweer. https://t.co/5HNtg7giG3

Overlast valt mee

Al met al lijkt de overlast door de wind en regen- en onweersbuien mee te vallen. In een strook van het oosten van Brabant naar het oosten van Friesland en naar Groningen viel op veel plaatsen 20 tot 30 millimeter regen.

Dit leidde op verschillende plaatsen tot wateroverlast. Vanuit Elburg werd 47 millimeter gemeld. Doordat de regen in korte tijd viel, kon de riolering dit niet verwerken. In Zeeland en de westelijke helft van Zuid-Holland is 10 tot 20 mm gevallen, op Walcheren 20 tot 30 mm.

Volledig scherm Onweer in Ede. © Herman Stöver De minste regen, 3 tot 7 millimeter, viel in een strook van West-Brabant naar het Gooi. Enkele plekken kwamen zelfs niet verder dan 1 à 2 mm.

Reizigers van en naar Schiphol moesten rekening houden met vertraging. Zo'n dertig uitgaande vluchten werden geannuleerd, meldt de luchthaven. Ook KLM meldt annuleringen. ,,We houden het nauwlettend in de gaten'', zegt een woordvoerster van de luchthaven.

Meerdere straten in Nederland staan blank door de hevige regenbuien die al zijn gevallen, zoals in Someren, Lierop, Elspeet, Nunspeet, Elburg, Wolvega, Arnhem en Kampen.



In het midden en westen van Brabant waaiden op een aantal plekken bomen om. Daarbij vielen voor zover bekend geen gewonden.

Extreem weer

Weerinstituut KNMI gaf eerder vandaag code oranje uit voor een grote kans op gevaarlijk of extreem weer in het westelijke deel van het land. ,,Code oranje voor zeer zware windstoten van 80-110 km/u vanaf vanavond voor de westelijke provincies, IJsselmeer- en Waddengebied'', twittert het KNMI.

Code oranje betekent officieel: ,,Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is'', legt het KNMI uit op de site.

Voor de rest van het land gold toen code geel, met uitzondering van Groningen.

Noodweer

Weerbureau Weerplaza adviseerde iedereen die veel buiten wilde of moest zijn om de weerberichten goed in de gaten te houden.

Watersporters en kampeerders

Watersporters, buitenevenementen en mensen op campings werd aangeraden de berichten goed te volgen. Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: ,,Het kan allemaal nog steeds meevallen, en laten we dat vooral ook hopen, maar we willen toch benadrukken om op z’n minst even na te denken hoe het mogelijk slechte weer jou kan treffen. Wat is er bijvoorbeeld op de camping aan schuilen mogelijk? Waar kan ik met de zeilboot beschutting zoeken? Je wilt komende nacht niet overvallen worden door de forse wind lijkt me, dus even rondvragen wat mogelijk is, lijkt ons zeer verstandig.”



Weerplaza houdt een live-blog bij zodat de meest recente ontwikkelingen goed gevolgd kunnen worden. Op de website staan ook tips hoe men zich op de camping kan voorbereiden op slecht weer.

'Blijf weg uit rivier, plas en beek'

Blijf weg uit al het oppervlaktewater. Door de langdurige droogte was veel (zwem)water al extra vies - denk aan blauwalg en botulisme - maar nu er harde buien kunnen vallen komt er nog meer viezigheid bij.



De bodem is zo uitgedroogd en hard dat die de enorme hoeveelheden regenwater niet kan opnemen. Het water stroomt dan dus direct het oppervlaktewater en het riool in en neemt allerlei opgehoopt vuil uit de bermen en van de straten met zich mee, zoals hondenpoep en olie. Ook kunnen de riolen overstromen, waardoor extra vervuild water in vijvers, plassen, beken, meren en rivieren terechtkomt.



Dus ga niet zwemmen, pootje baden of spelen in of met het oppervlaktewater en laat je hond of andere dieren er niet van drinken, zegt het Gelders-Utrechtse waterschap. En staat er door een hoosbui water op straat, vermijd dan ook contact met dit water.

