Nooit gedacht dat ik het goed nieuws zou vinden dat Sylvana de Kamer in gaat

Hoe CDA-sterren­team nooit een team werd: 'Omtzigt heeft z’n eigen franchise'

18:20 Met Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt had ‘team CDA’ goud in handen. Maar Omtzigt zit overwerkt thuis, Wopke worstelde zich door de campagne en ex-leider Hugo de Jonge liet zich niet zien. ‘Wat is nou het CDA-verhaal?’