Er wordt dit jaar weliswaar een nieuwe Militaire Willemsorde uitgerekt, maar een ding staat vast: de koning zal de hoogste militaire onderscheiding nooit meer in de winter uitreiken. Drie jaar geleden is dat uitermate slecht gevallen. Dit wordt bevestigd in het gevolg van de koning tijdens het staatsbezoek aan de Baltische Staten.

Donderdag 4 december 2015 kreeg Gijs Tuinman de Militaire Willemsorde bij oostelijke wind in een gevoelstemperatuur van ruim drie graden onder nul. Dat is nog op te brengen voor wie in beweging is. Maar voor de hooggeplaatsten was het een statisch evenement waarin zij een paar uur nauwelijks bewogen en bijkans bevroren.

Tuinman ontving met de ridderslag, een klap van de koning op zijn schouder, de hoogste dapperheidsonderscheiding wegens zijn meervoudig ploegoptreden voor Taskforce 55 in 2009 voor zijn getoonde leiderschap in Afghanistan.

Winter?

Rond de ceremonie zei koning Willem-Alexander de dag voor Sinterklaas in kleine kring: ,,Wie heeft het bedacht dat dit in de winter moest worden uitgereikt?’’ De kou sloeg toe op het moment dat de koning, de koningin en minister Jeanine Hennis van Defensie vanuit de Ridderzaal naar het spreekgestoelte wandelden.

Vrijwel alle militairen droegen die dag witte katoenen handschoenen, zelden kwamen die zo van pas. Maar de ministers van het derde kabinet-Rutte, die al langer op de tribune zaten, hadden het al enige tijd ijskoud.

Koning Máxima droeg die dag niet alleen hoed, een dikke shawl, een lange jas en thermokleding tegen de kou, maar ook onzichtbare handverwarmers die in een handpalm passen en door zeevissers bij extreem koud weer worden gebruikt. Toen zij eenmaal op temperatuur was, droeg de koningin haar handverwarmers over aan de overduidelijk blauwbekkende minister van Defensie Hennis. De minister nam ze in dankbaarheid aan.