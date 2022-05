Nooit meer Qatar: boek en lied moeten supporters én spelers doordringen van 'niet te verdedigen’ WK

Nooit Meer Qatar, zo heet het boek dat vandaag gepresenteerd is en dat als doel heeft om voetbalvolgers bewust te maken van de achtergrond waartegen het WK deze winter gespeeld wordt. ‘Er wordt nu al gesproken over het toewijzen van de Olympische Spelen aan Qatar in 2036. Dat moeten we tegenhouden.’

De presentatie van het boek, dat de volledige titel Nooit Meer Qatar: Als ik de baas zou zijn van de FIFA draagt, vond plaats in het olympisch stadion in Amsterdam. Daar was ook de lancering van een (Engelstalig) campagnelied. In de videoclip daarvan speelt cabaretier Freek de Jonge de hoofdrol. Het lied is een oproep aan de voetballers die actief zijn op het WK. Ze horen onder meer zingen dat ze in Qatar spelen op ‘killing fields’, verwijzend naar de bouwvakkers die het leven lieten tijdens de bouw van stadions en andere infrastructuur voor het WK.

De Jonge protesteerde 44 jaar geleden ook al tegen het WK in Argentinië, dat toen nog een dictatuur was, onder leiding van dictator Videla. Nu is er weer reden om zijn stem te verheffen. Hij zegt wel te gaan kijken naar de wedstrijden deze winter. ,,Het heeft niet zoveel zin als ik in mijn eentje in mijn huiskamer de tv uit laat. Maar ik neem het de KNVB wel kwalijk dat ze supporters in de positie brengen om die keuze te moeten maken.”

Toewijzing

Nederland speelt eind november de openingswedstrijd van het WK. Maar het toernooi, vinden de actievoerders, had nooit in het emiraat plaats mogen vinden. In het boek wordt aandacht besteed aan het toewijzingsproces voor het toernooi in Qatar, dat tegelijk plaatsvond met dat voor het toernooi van 2018 in Rusland en dat van corruptie aan elkaar hing. Diverse voetbalbestuurders werden uiteindelijk bestraft voor hun rol in het proces.

Ook wordt er uitgebreid ruimte gemaakt voor de wetgeving in de woestijnstaat, niet alleen op het gebied van arbeidsrechten, maar ook wat betreft vrijheid van meningsuiting en minderheidsrechten. Aan het toernooi, stellen de auteurs, zal altijd een smetje blijven kleven, ook wanneer Oranje het onverhoopt mocht winnen.

De activisten hebben niet meer de illusie dat ze kunnen voorkomen dat het toernooi gespeeld wordt, maar hopen dat ze door extra aandacht voor het onderwerp te vragen kunnen voorkomen dat er nog eens een toernooi plaatsvindt in een land dat de mensenrechten met voeten treedt. ,,Er zijn nu alweer gesprekken over een mogelijke toewijzing van de Olympische Spelen in 2036 aan Qatar. Dat mag niet gebeuren”, zegt Jurryt van der Voren, sporthistoricus en een van de auteurs.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: