Nooit meer vechten om Chinese mondkapjes; we maken ze nu zelf

Oprichter en eigenaar Karel Bosschieter van Afpro filtertechniek had het nooit zo kunnen bedenken. Ruim 41 jaar geleden begon hij letterlijk op zijn slaapkamer met een handeltje in luchtfilters. Hij leverde ze aan de hooghovens. Aan ziekenhuizen. Musea. Banken. Hij maakte de filters later zelf en verkoopt ze inmiddels van Australië tot Finland en in alle landen die er tussen liggen. Nooit eerder kwam het in hem op om mondkapjes te gaan maken. ,,Daar hadden we het simpelweg veel te druk voor.’’