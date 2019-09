‘Nooit nam ze de tram. Ik begon erover’

,,Nooit nam ze de tram. Nooit. Als je vanuit Vianen naar Utrecht moet, pak je de bus. Maar die dag liep alles anders. Roos was geen ochtendmens. Maar juist die morgen was ze vrolijk. Ze had het vooruitzicht van een kleine vakantie, een bezoek aan familie in Groningen. We hebben lekker ontbeten en geintjes gemaakt. Ze pakte haar tas en ik heb haar op de bus gezet.