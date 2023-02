Noorderlicht goed zichtbaar boven grote delen van het land: ‘Had niemand verwacht’

met videoBoven grote delen van het land was zondagavond een bijzonder natuurverschijnsel te zien: het noorderlicht. Dat is een aantal keer per jaar in het noorden van het land te fotograferen, maar is niet vaak met het blote oog te zien. ,,En dat hij zó zuidelijk zou komen had niemand verwacht”, zegt weerman Wouter van Bernebeek enthousiast. De laatste keer was in 2015.

Hoe verder naar het noorden, hoe beter zichtbaar het poollicht was. Twitteraars uit onder meer Genemuiden (Overijssel), Dokkum (Friesland), Franeker (Friesland), Lauwersoog (Groningen) en het Waddengebied legden het bijzondere natuurverschijnsel vast. Maar zelfs in Cuijk, in het noorden van Brabant, was het beeld goed zichtbaar. Daar maakte Van Bernebeek onderstaande foto.

Volledig scherm Wouter van Bernebeek fotografeerde het noorderlicht zondagavond vanuit Cuijk, in Noord-Brabant. © Wouter van Bernebeek

Wat is het noorderlicht? Het noorderlicht, ofwel poollicht, ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme snelheden van honderden kilometers per seconde botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer, zo tussen de 100 en 300 kilometer hoogte. De deeltjes bereiken de aarde op de Noordpool. Door deze botsingen krijgen de deeltjes in onze atmosfeer een verhoogd energieniveau. Om van dit verhoogde energieniveau af te komen, zenden de deeltjes energie uit in de vorm van licht: het noorderlicht.

Afhankelijk van de richting en de kracht worden de deeltjes van de zonnestorm naar het zuiden geblazen, legt Van Bernebeek van Weerplaza uit. Dat gebeurt vrij regelmatig boven Scandinavië, waar je het noorderlicht van onderen kunt bekijken. Daar is dan een groene gloed te zien. Door de bolling van de aarde kijken we vanuit Nederland naar de bovenkant van de zonnestorm. Dat licht is rood.

Dat was zondagavond samen met de bijbehorende verticale strepen erg goed te zien. Het verschijnsel komt gemiddeld zo'n zeven keer per jaar voor, maar dan vooral in de noordelijke provincies. Meestal is het dan slechts met een fotocamera met lange sluitertijd in beeld te brengen, als er tenminste geen bewolking is. Dat het licht gisteravond zó goed zichtbaar was met het blote oog, en in grote delen van het land, is volgens Van Bernebeek bijzonder.

De meteoroloog waarschuwde vlak voor het gebeurde al fotografen dat de zonnestorm ons land zou kunnen bereiken. ,,We kunnen volgen wat een zonnewind doet. Als die naar beneden duikt, naar het zuiden, weet je dat er kans is op noorderlicht dat te fotograferen is. Dat kun je in principe al als zo'n zonnestorm loskomt van de zon, ongeveer drie dagen voor hij hier is. Maar dat hij zó zuidelijk zou komen had niemand verwacht.”

We moeten hier dus het geluk hebben dat de zonnestorm zeer krachtig is, dat hij onze kant op wordt geblazen én dat het hier helder weer is. ,,We hadden echt veel geluk, het viel goed.” Hoewel het als een verrassing kwam, hebben veel mensen het bijzondere beeld vastgelegd.

