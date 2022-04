Noorderlicht was in Nederland niet te zien, maar niet getreurd want er komen nog genoeg kansen

De afgelopen drie dagen is op talloze plekken op aarde het noorderlicht waargenomen. Onder meer in Denemarken, maar ook in Canada was het wonderlijke luchtverschijnsel te zien.

Er was even een klein kansje dat het noorderlicht ook boven Nederland te zien zou zijn, in de nacht van woensdag op donderdag. ,,Dat zal je altijd net zien, is het precies dan bij ons bewolkt. Als het in Nederland die nacht helder was geweest, dan hadden we het noorderlicht zeker waar kunnen nemen. Of in ieder geval in de noordelijke helft van Nederland", laat meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza weten.

Afgelopen week kwamen drie of vier zonnevlammen richting de aarde. ,,Dan verbranden statische deeltjes in de atmosfeer, die het noorderlicht creëren. Zoals de beelden van afgelopen donderdag uit Canada, dat was wel het meest spectaculaire poollicht dat je je kunt bedenken”, stelt de weerman, die de beelden deelde via Twitter.

Niet getreurd, want er komen nog genoeg kansen om het luchtspektakel in ons land te aanschouwen. ,,Tot en met 2025 neemt het aantal zonnevlammen toe. We worden dan veel vaker dan anders getrakteerd op het noorderlicht.”

Flinke uitbarsting

Dat hebben we te danken aan de activiteit van de zon. Afgelopen jaren hebben we relatief weinig zonnestormen gezien. Zo’n zonnecyclus duurt elf jaar en bereikt zijn piek in 2025. De laatste keer dat er veel zonnevlammen voorkwamen was in 2014 en 2015. ,,Het noorderlicht is dan zeker meer te zien in Nederland. De meeste kans hebben we tussen februari en april en tussen september en november. Omdat het in de zomer te lang licht is en in de winter ligt het magnetisch veld anders.”

Meestal is het noorderlicht in Nederland voornamelijk op foto's te zien. ,,Omdat we in Nederland vrij veel lichtvervuiling hebben", legt Van Bernebeek uit. ,,Al is het aan de noordkust wel mogelijk en bij een flinke uitbarsting zelfs in het midden van het land.”

De laatste keer dat dat voorkwam was in maart 2015. ,,Maar dat het binnenkort weer gaat gebeuren is dus heel realistisch.”

